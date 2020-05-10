Ulaş Kaymakamı Akköz'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akköz mesajında, annelerin yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluğun kaynağı, en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Toplumun en temel yapı taşını ailelerin temellerini de annelerin oluşturduğunu aktaran Akköz, şunları kaydetti:

"Annelerimiz, insanın karakterini belirleyen, toplumu şekillendiren kilit taşıdır. Bizlere sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, merhamet ve özveriyi annelerimiz aşılamaktadır. Bu önemli ve anlamlı günde, anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, milletçe sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice anneler gününe birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı temenni ediyorum."