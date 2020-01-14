Ulaş Kaymakamı Akköz'den, Kore gazisine ziyaret - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Kore Gazisi Hüseyin Aksoy'u evinde ziyaret etti.

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve bir süredir rahatsızlığı bulunan 90 yaşındaki Aksoy ile bir süre sohbet eden Akköz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aksoy'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Akköz, gaziye uzun ömürler, sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy ise Kaymakam Akköz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan hazır bulundu.