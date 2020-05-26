Ulaş Kaymakamı Akköz görev başındaki personelle bayramlaştı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan asker, polis, sağlık çalışanı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileriyle bayramlaştı.

Akköz, ziyaretlerde, fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında ilçede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını aktaran Akköz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde, bayram günlerinde dahi büyük özveriyle görevleri başında olan tüm çalışanlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.' anlayışıyla ailelerinden ayrı çalışan fedakar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, görevlerinde başarı diliyorum."