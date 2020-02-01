Ulaş Kaymakamı Akköz, halı sahada incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Akköz, halı sahada incelemede bulundu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Akköz, halı sahada incelemede bulundu

7 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, halı saha spor kompleksinde incelemede bulundu.

Ulaş Kaymakamı Akköz, halı sahada incelemede bulundu, System.String[]

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, halı saha spor kompleksinde incelemede bulundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan spor tesislerini inceleyen Akköz, yetkililerden bilgi aldı.

Gençlerin ve öğrencilerin boş zamanlarında güzel vakit geçirmeleri için tesis yaptıklarını belirten Akköz, "Sahamız son derece temiz ve düzenli, gençlerimiz aktif şekilde sahamızı kullanıyor. Önümüzdeki günlerde kaynaşmayı sağlamak amacıyla bir futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Halı sahanın Ulaş Gölü mesire alanı içerisinde olması büyük bir avantaj, ilçeye piknik yapmaya gelen misafirler de futbol oynama imkanı bulacak." dedi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Muhammed Burak, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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