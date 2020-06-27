Ulaş Kaymakamı Akköz, kan bağışında bulundu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Akköz, kan bağışında bulundu

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kan bağışında bulundu.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kan bağışında bulundu.

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Türk Kızılay Sivas Kan Merkezi tarafından başlatılan kampanyaya katılan Akköz, kurum çalışanları ve vatandaşlarla kan verdi.

Gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve bilgilendirmenin ardından kan veren Akköz, "Pandemi sonrası azalan kan bağışı nedeniyle normalleşme sürecinde tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum ve kan bağışı ülkemizde sürekli ihtiyaçtır." diye konuştu.

Akköz, "Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmak demektir. Toplum sağlığına katkıda bulunmak için kurum çalışanları ve vatandaşlarımızla Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Muhammed Burak, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:25 Kaynak: AA

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