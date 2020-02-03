Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilerle buluştu, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlaması sebebiyle okulu ziyaret edeb Akköz, "Öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük emek sarf edecekleri, fedakarlıklarıyla donatacakları bir eğitim-öğretim yılının ikinci yarısını daha karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bizim geleceğimiz sadece iyi yetiştireceğimiz geleceğimizi teminat altına alan iyi nesillerle mümkün olacaktır." dedi.

Akköz, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğretmenlerim, çocuklarımızın vatanını ve bayrağını seven, ülkesine bağlı, milletine sadık bireyler olmaları hususunda hassasiyet göstereceğinizden şüphem yok. Eğitim öğretim yılının geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, o çocuklarımızın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimize, cefakar, vefakar anne ve babalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Serhat Duman eşlik etti.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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