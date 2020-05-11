Ulaş Kaymakamı Akköz, şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, şehit jandarma komando er Hacı Avcı'nın annesi Dudu Avcı'yı ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Akköz, 1993'te Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit olan Hacı Avcı'nın annesine Anneler Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit annesi Dudu Avcı'nın Anneler Günü'nü kutlayan Akköz, "Ne mutlu ki böyle bir evladı vatanımıza yetiştirdiniz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Rahmetli şehidimizin bizlere emanetisiniz, bizler de sizlerin evlatlarıyız." dedi.

Akköz, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.