Ulaş Kaymakamı Akköz semt pazarında maske dağıttı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Akköz semt pazarında maske dağıttı

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede pazar günleri kurulan semt pazarını denetleyerek pazar esnafına ve vatandaşlara maske dağıttı.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede pazar günleri kurulan semt pazarını denetleyerek pazar esnafına ve vatandaşlara maske dağıttı. Koronavirüsü karşı alınan tedbirler kapsamında pazar esnafına ve vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulunan Akköz, kamuya açık alanda maske takılması zorunluluğu hususunda esnaf ve vatandaşları uyardı. Alınan tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu vurgulayan Akköz, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız sıcakların arttığı bu günlerde rehavete kapılmamalı. İkametlerinden çıktıkları andan itibaren herkes pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde ve sokaklarda maske kullanmalı. Sosyal mesafe kuralına uyulması koronavirüsle mücadelede çok önemli."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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