Ulaş Kaymakamı Akköz, sulama göletinde incelemede bulundu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Şenyurt köyü sulama göletinde incelemelerde bulundu.



Akköz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletteki çalışmaların tamamlandığında Şenyurt köyünün 2 kilometrelik yolunun su havzası içerisinde kalacağını belirterek, bu yüzden yeni yol çalışmaları da başlatıldığını söyledi.

Köyde bu sebeple bazı altyapı çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Akköz, "Gölet, çalışmaları tamamlanıp su toplandığı zaman, komşu Eskikarahisar, Örenlice ve Kayapınar köyleriyle birlikte 20 bin dekar tarım alanında sulu tarım yapılabilecek. Çiftçilerimiz pancar, bakliyat gibi ürünler ekerek bölgedeki tarımı artıracak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Gölet, çiftçiye can suyu olacak." dedi.

Kaymakam Akköz'e ziyareti sırasında İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar da eşlik etti.