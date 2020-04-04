Ulaş Kaymakamı Akköz, telekonferansla toplantı yaptı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Kaymakam Akköz, toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve okul müdürlerinden uzaktan eğitim konusunda bilgi aldı.

Bu sürecin öğrenciler açısından iyi değerlendirilmesini isteyen Akköz, "Öğrencilerin okullar ile bağlarının sıkı tutulması, sınava yönelik hazırlıkların eksiksiz yapılması gerekiyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise uzaktan eğitim ve canlı yayın sistemi için ilçenin hazır olduğunu gerekli alt yapı çalışmalarının ve ders programlarının planlandığını söyledi.