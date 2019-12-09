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Ulaş Kaymakamı Akköz'ün mutlu günü

6 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Sivas Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Doğru ile dünya evine girdi.

Ulaş Kaymakamı Akköz'ün mutlu günü, System.String[]

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Sivas Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Doğru ile dünya evine girdi.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Nikah Salonu'nda haftasonu gerçekleşen ve Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikah töreninde, çiftin nikah şahitliğini Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yaptığı öğrenildi.

Genç çifte mutluluklar dileyen Gül, evlilik cüzdanını Sümeyra Akköz'e takdim etti.

Nikah töreninde genç çifti Doğru ve Akköz aileleri, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş İl Genel Meclis Üyeleri Hikmet Kuruçay ve Ahmet Gencer, kurum amirleri ve muhtarlar yalnız bırakmadı.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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