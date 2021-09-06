Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen görevine başladı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamlığına atanan Alparslan Sözen görevine başladı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde kaymakam vekili görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas'ın Ulaş ilçesine kaymakam olarak atanan Sözen, göreve başladı.

Sözen, "Ulaş gelişmeye elverişli bir ilçe. Belediyemizle, kurumlarımızla önemli çalışmalar yapacağız. Yatırım programına alınan projeleri el birliğiyle tamamlayarak ilçenin daha fazla gelişmesi için çalışacağız." diye konuştu.