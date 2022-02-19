Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, gece görev yapan kamu personelini ziyaret etti.
Görev başındaki emniyet, jandarma ve sağlık personelini ziyaret eden Baş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Baş, Sivas- Malatya kara yolundaki trafik ekiplerinin çalışmalarını takip ederek yolcularla sohbet etti.
İlçede, vatandaşların huzur, güven ve sağlığı için görev yapan tüm ekiplere teşekkür eden Baş, çalışanlara başarı diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti - Son Dakika