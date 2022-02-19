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Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti

19.02.2022 11:13
Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, gece görev yapan kamu personelini ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, gece görev yapan kamu personelini ziyaret etti.

Görev başındaki emniyet, jandarma ve sağlık personelini ziyaret eden Baş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Baş, Sivas- Malatya kara yolundaki trafik ekiplerinin çalışmalarını takip ederek yolcularla sohbet etti.

İlçede, vatandaşların huzur, güven ve sağlığı için görev yapan tüm ekiplere teşekkür eden Baş, çalışanlara başarı diledi.

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Jandarma, Selçuk, Sivas, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti - Son Dakika


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