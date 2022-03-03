Ulaş Kaymakamı Baş, kadın kursiyerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Ulaş Kaymakamı Baş, kadın kursiyerleri ziyaret etti

03.03.2022 14:05
Ulaş Kaymakamı Baş, kadın kursiyerleri ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kadınlara ziyarette bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kadınlara ziyarette bulundu.

Baş, kursiyerlerle bir süre sohbet etti, el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Baş, kadınlara yönelik açılan kursları önemsediğini belirterek, "Kurs bitiminde sertifikalarınızı aldığınız zaman iş yeri açma imkanınız da olacak ve ailelerinize kazanç sağlayacaksınız." dedi.

Baş, kurslara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette Baş'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de eşlik etti.

Sağlık personeline başarı belgesi

Kaymakam Selçuk Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden, ilçe hastanesinde görevli sağlık ekibine başarı belgesi verdi.

Kaymakamlıkta sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen törende konuşan Baş, "Sağlığımızı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınına karşı amansız mücadele veren doktor, hemşire ve her kademedeki sağlık personelini tebrik ediyorum." dedi.

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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