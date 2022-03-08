Ulaş Kaymakamı Baş, kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurumunda çalışan kadınlara çiçek verdi.

Kurumları tek tek gezen Baş, bir süre sohbet ettiği kadınların gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Türk toplumunda maneviyatın artmasında kadının yerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Baş, "Örf ve ananemizin devam etmesinde büyük sorumluluk alan, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları kadınlarımızın her zaman hayatımızda yeri büyüktür." diye konuştu.

Kadınların Cumhuriyet'in kuruluşunda, kundaktaki bebeğini sırtına alarak gece gündüz demeden cephede ve cephe gerisinde mücadele verip erkeklerle omuz omuza etkin görevler aldığını anımsatan Baş, "Kadınlarımız sadece bir günde anılmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz. Bu vesileyle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.