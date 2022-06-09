Güneşli ve Kapukaya köylerinde yoğun yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bazı evlerde ve ahırlarda hasar oluştuğunu belirten Baş, "Çok şükür can kaybımız yok. Özel İdare, jandarma, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimizle köylerimizde hasar tespiti ve yardım çalışmalarına başladık." dedi.

Kaynak: AA

Güneşli, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ulaş Kaymakamı Baş selden zarar gören köylerde incelemede bulundu - Son Dakika

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