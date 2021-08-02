Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ın mutlu günü - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Kaymakam adayı Fatmagül Aydın ile hayatını birleştirdi.

Kayseri'de bir düğün salonundaki törene katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, genç çifte mutluluklar diledi.

İki aileye de hayırlı uğurlu olsun dileklerini ileten Günaydın, "Aziz milletimiz için aile kurumu çok önemlidir. İstikbal ve istiklalimiz için aziz milletimizin güçlü ailelere ihtiyacı vardır. Biz de bugün inşallah güçlü ve hayırlı ailenin temelin atıyoruz." diye konuştu.

Düğün törenine genç çiftin aileleri, Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, Sivas İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı.