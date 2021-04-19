Ulaş Kaymakamı Nayman, Küpeli köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Küpeli köyüne ziyarette bulundu.

Köy muhtarı Salim Dursun tarafından karşılanan Nayman, köylülerin taleplerini dinledikten sonra Küpeli Sulama Göleti'ni gezdi.

Nayman devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "Devletimiz köyde yaşayan vatandaşlarımızı huzurlu ve ferah bir yaşama kavuşturacak hizmetler getiriyor ve getirmeye de devam edecektir." dedi.

Kaymakamlığın kapısının her zaman açık olduğunu aktaran Nayman, herhangi bir sorun olduğunda vatandaşların kaymakamlığa gelerek ya da telefonla ulaşarak çekinmeden isteklerini dile getirebileceklerini söyledi.

Nayman, muhtar Dursun'dan salgın nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanma konusunda vatandaşları uyarmasını istedi.