Ulaş Kaymakamı Nayman, Mihrali Bey Konağı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, tarihi Mihrali Bey Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Nayman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Acıyurt köyü Konak mezrasında bulunan konağın iki kattan oluştuğunu söyledi.

Konağın zemin katının haremlik, depo ve kiler olarak kullanıldığını, kesme ve moloz taştan yapıldığını aktaran Nayman, üst katında ise ahşap ve kerpiç malzeme kullanıldığını dile getirdi.

Nayman, konağın 2015 yılında İl Özel İdaresi tarafından restore edildiğini anımsattı.

Tarihi dokusu en ince ayrıntısına kadar korunarak restore edilen konağın yol ve çevre düzenlemesinin de bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Nayman, tarihi konağı görmek isteyenlerin artık ulaşım sıkıntısı çekmeyeceklerini belirtti.