Ulaş Kaymakamı Nayman, "tam kapanma" öncesi esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi Sivas'ın Ulaş ilçesinde esnafı ziyaret eden Kaymakam Cengiz Nayman, kısıtlamayla ilgili uyarılarda bulundu.

Nayman, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" öncesi esnafı ziyaret ederek maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği konuyla ilgili genelgeyi esnafa hatırlatan Nayman, "Bu süre içinde kısıtlamadan muaf tutulacak iş yerleri belli. Kurallara uymayanlara yetkililer tarafından ceza kesilecek. Hep birlikte mücadele ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Nayman'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz eşlik etti.