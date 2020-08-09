Ulaş Kaymakamı Nayman ve Başkan İlbey semt pazarını denetledi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede pazar günleri kurulan semt pazarını denetledi.

Nayman ve İlbey, sosyal mesafeyi koruyarak pazar esnafıyla sohbet etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Nayman, sosyal mesafeye uymalarını, pazar tezgahları arası mesafe bırakmalarını ve kamuya açık alanda maske takmalarını istedi.

Denetimlerde vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Nayman, AA muhabirine, alınan tedbirlere uyulmasının önem taşıdığına vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın sıcakların devam

ettiği bugünlerde ikametlerinden çıktıkları andan itibaren pazar yerleri, park, bahçe, cadde ve sokaklarda maske kullanması, sosyal mesafe kuralına uyması koronavirüsle topyekün mücadelemizde önem arz etmektedir." diye konuştu.