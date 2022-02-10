Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş görevine başladı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlığa atanan Selçuk Baş, görevine başladı.

Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş'ın küçük, şirin ve gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçeye en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağını belirten Baş, "İlçede var olan huzur ve birlikteliğin devamı ile ilçemizin gelişmesi için belediyemizle ve kurumlarımızla önemli projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizin gelişmesi, ilçe halkının ve esnafının refah payını artırmak için devletimizin şefkatli elini, sıcak ve güler yüzünü hissettireceğiz." dedi.