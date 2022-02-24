Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi - Son Dakika
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Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi

24.02.2022 14:20
Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, şehit ve gazi aileleri onuruna yemekli program düzenledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, şehit ve gazi aileleri onuruna yemekli program düzenledi.

İlçedeki bir lokantada düzenlenen programda konuşan Baş, "Ulaş'ta 10 Şubat 2022 tarihinde göreve başladım. Düzenlediğimiz bu onur yemeğinde şehit yakınlarını, gazilerimizi ve ailelerini tanıma fırsatı buldum." dedi.

Baş, şehitlik mertebesinin Allah katında çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Ahirette en büyük rütbe, peygamberlikten sonra şehitliktir. Bunun içindir ki şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancı, Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli noktadır." diye konuştu.

Baş, mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yad ediyor, Rabb'imden hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Sizler bize şehadet şerbeti içmiş şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bu ülkenin, bu vatanın en onurlu insanlarısınız. Kapımız her zaman size açıktır." ifadelerini kullandı.

Yemekten sonra İlçe Müftüsü İzzet Kendir tarafından şehitler için dua okundu.

Kaymakam Baş, yemeğe katılanlara şehit ve gazilerin isimlerinin yazılı olduğu duvar saati hediye etti.

Programa, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri komiser Yavuz Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

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Hisarcık, Selçuk, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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