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Ulaş Kaymakamı Sözen'e veda yemeği - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Sözen'e veda yemeği

09.02.2022 16:16
Ulaş Kaymakamı Sözen'e veda yemeği

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen onuruna veda yemeği verildi.

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen onuruna veda yemeği verildi.

Bir lokantada düzenlenen veda programına, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ulaş'ta 6 aydır görev yaptığını belirten Sözen, bu süre zarfında devletin sıcak ve güler yüzünü hissettirmeye çalıştığını belirterek, "Ulaş Kaymakamlığı görevim Ankara'da dil kursuna katılacağımdan sona erdi." dedi.

Sözen, "Görev yaptığım süre içerisinde devletimizin imkanlarını kullanarak belediyemizle, kurumlarımızla işbirliği çerçevesinde ilçenin kalkınması ve ilçe halkının refahı için el birliğiyle çalıştık. İnsanlarımıza hizmet götürmek üzerimize bir borçtur. Bir dostunuzun olduğunu unutmayın, kapımız her zaman size açıktır." diye konuştu.

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Turan İlbey, Jandarma, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Sözen'e veda yemeği - Son Dakika


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