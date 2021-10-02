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Ulaş Kaymakamı Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Cemevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Cemevi'ni ziyaret etti

02.10.2021 11:27
Ulaş Kaymakamı Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Cemevi'ni ziyaret etti, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu tarafından karşılanan Sözen, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnsan yaşamının sürdürebilmesi için olmazsa olmazların başında tarım sektörünün geldiğini ifade eden Sözen, "Ziraat odaları ülkemizde en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunların ilgili yerlere bildirilmesi ve çözüm üretmesi yanında üretim artışını sağlamak için çiftçilerin yanında yer alan, yardımcı olan bir kuruluştur. Çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Gazioğlu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sözen'e teşekkür etti.

Kaymakam Sözen daha sonra Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Başkan Kenan Köse tarafından karşılanan Sözen, cemevinde incelemelerde bulundu.

Köse'den çalışmalar konusunda bilgi alan Sözen, "İlçemizde yaşayan halkımızın dostluğu, kardeşliği, birlikteliği daima var olacaktır." diye konuştu.

Köse ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulaş Kaymakamı Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Cemevi'ni ziyaret etti
Ulaş Kaymakamı Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Cemevi'ni ziyaret etti

Ziraat Odası, Hisarcık, Cemevi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Sözen, İlçe Ziraat Odası ile Cemevi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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