Ulaş Kaymakamı Sözen, jandarmanın denetimlerini takip etti - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, jandarmanın kontrol noktalarındaki denetimlerine katıldı.
Jandarma ekipleri, Sivas- Malatya kara yolunun ilçe sınırlarında kalan kısmında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Uygulamayı takip eden Sözen, yol kontrolü ve arama faaliyetlerini denetleyerek çalışmalar konusunda bilgi aldı.
Sözen, kontrol noktalarında sürücülerle de sohbet ederek trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
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