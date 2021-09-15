Ulaş Kaymakamı Sözen kurumları ziyaret etti - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Sözen kurumları ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Alparslan Sözen, kurumlara ziyarette bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Alparslan Sözen, kurumlara ziyarette bulundu. Kurum amirleri ve personellerle tanışıp işlerinde kolaylıklar dileyen Sözen, kurumların genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemlerle ilgili bilgiler aldı. Kurumlardaki çeşitli birimleri de gezen Sözen, çalışanlarla sohbet etti. Vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini isteyen Sözen, kamu hizmetlerinin sunulmasında, vatandaş memnuniyeti ile kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini söyledi.

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