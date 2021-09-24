Ulaş Kaymakamı Sözen, Mihrali Bey Konağı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, tarihi Mihrali Bey Konağı'nı inceledi.

Acıyurt köyündeki tarihi konağı gezen Sözen, AA muhabirine, Karapapak Türkleri'nden Mihrali Bey'in bu bölgede yaşadığını ve konağın 2015 yılında İl Özel İdaresi tarafından restore edildiğini belirtti.

Sözen, 2 katlı konağın zemin katının haremlik, depo ve kiler olarak kullanıldığını söyledi.

Kaymakam Sözen, tarihi dokusu en ince ayrıntısına kadar korunarak restore edilen ve günümüze kadar gelen koruma altına alınan tarihi konağın görülmeye değer bir eser olduğunu kaydetti.