Ulaş Kaymakamı Sözen semt pazarını denetledi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, semt pazarını denetledi.
Sözen, pazar esnafıyla sohbet etti, hayırlı ve bereketli alışverişler diledi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Sözen, sosyal mesafeye uymalarını, pazar tezgahları arası mesafe bırakmalarını ve kamuya açık alanda maske takmalarını istedi.
Semt pazarının açılmasının ilçeye canlılık getirdiğini belirten Sözen, denetimlerin süreceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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