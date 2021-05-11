Ulaş Kaymakamlığı öğrencilere kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe ve köylerinde tespit edilen 80 öğrenciye ayakkabı ve giysi dağıtıldığını söyledi.

Öğrencilere büyük değer verdiklerini belirten Nayman, "Daha önce de öğrencilerimize tablet ve kitap yardımında bulunmuştuk. Ramazan Bayramı'nda ülkemizin geleceği ve daha güçlü yarınların temsilcisi öğrencilerimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Nayman, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik desteklerin devam edeceğini ifade etti.