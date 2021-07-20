Ulaş Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları bayramlık kıyafetle sevindirdi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi" kapsamında 25 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı hediye edildi.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), söz konusu projeyle Kurban Bayramı'nda öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Çocuklara yönelik yapılan her projenin anlamlı olduğuna dikkati çeken Kaymakam Cengiz Nayman, "Çünkü çocuklarımız gülerse dünya güler. Çocukların mutluluğu, ailenin mutluluğu demektir. Onları hem ruhen hem de bedenen beslemek ve doyurmak bizim vazifemiz." dedi.

Nayman, yetim bir bebek için de beşik, çocuk arabası, 2 ay yetecek kadar bebek bezi ve ıslak mendil alındığını belirterek, "Proje kapsamında ilerleyen günlerde öksüz, yetim çocukların sağlık taraması da yapılacak. Ayrıca çocuklar için sinema ve piknik etkinlikleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.