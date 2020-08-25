Ulaş Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası yardımı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası yardımında bulundu.

Kaymakam Cengiz Nayman, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından başlatılan faz 1, faz 2, faz 3 kapsamında vakfımız tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunduk. Faz 4 kapsamında da ailelere ev eşyası dağıttık ve çocuklarına bisiklet hediye ettik." dedi.

Vatandaşların daha rahat ve uygun şartlarda yaşamalarını sağlamak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Nayman, "Yardımlardan vatandaşlarımızın memnun olduklarını görmek bizi onurlandırıyor." diye konuştu.

Yardım alan vatandaşlar ise teşekkür etti.