Ulaş ilçesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "100. Yıl Sivas Kongresi Sokağı" oluşturulacak.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Kaymakamlık tarafından Hürriyet Mahallesi okullar bölgesinde 100. Yıl Sivas Kongresi Sokağı'nın oluşturulacağı yerde incelemelerde bulundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akköz, Milli Mücadele'nin başlatılmasında önemli adımlardan olan Sivas Kongresi'nin önemini öğrencilere ve ilçe halkına görsel materyallerle anlatmak için bu sokağı oluşturacaklarını söyledi.

Çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade eden Akköz, "Sokağa Sivas Kongresi ile ilgili tanıtım levhaları konacak, sokak lambaları yenilecek, gündüz ve gece güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.



İncelemelerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan da hazır bulundu.

Akköz'e ziyaretler sürüyor

Akköz'ün ilçedeki görevine başlaması dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.



Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve Doğanşar Kaymakam Vekili Onur Aykaç, Kaymakam Akköz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköz meslektaşlarına teşekkür etti ve ilçelerdeki çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.



Kurum çalışanları, muhtarlar ve vatandaşları da makamında kabul eden Akköz, "Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak çalışmalar başarıyı daha da artıracak." diye konuştu.