Ulaş'ta 32 öğrenci servis aracı denetlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, köylerden ilçeye öğrenci taşıyan 32 servis aracı denetlendi.



Denetimler kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül başkanlığında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Serhat Duman ve ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde bulunan denetim komisyonu üyeleri, araçların denetimini yaptı.

Araçlarda, yangın tüpü, sağlık çantası, camlar, emniyet kemerleri, kapılar ve diğer teknik ve idari işlemleri kapsayan geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca araçlar, lastik, emniyet kemeri, bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, kalorifer ve araç muayeneleri gibi kriterler açısından da denetlendi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde 580 öğrencinin, 32 servis aracıyla eğitime erişiminin sağlanacağını ve bu konuda araç sürücülerinin uyarıldığını belirterek, "Velilerin emaneti öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek." dedi.

Ayrıca tüm araçlarda takip cihazlarının olduğunu aktaran Gül, aksilikler olduğunda anında araç sürücüsünün uyarılacağını ve gerekirse cezalandırılacağını ifade etti.