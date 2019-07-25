Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta 9 bin metrekare parke taşı döşendi
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Ulaş'ta 9 bin metrekare parke taşı döşendi

2 saat önce

Ulaş Belediyesi, ilçede cadde ve sokaklara 9 bin metrekare kilit parke taşı döşedi.

Ulaş'ta 9 bin metrekare parke taşı döşendi, System.String[]
Ulaş Belediyesi, ilçede cadde ve sokaklara 9 bin metrekare kilit parke taşı döşedi.
Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı ve sokakların daha modern üst yapıya sahip olması için çalıştıklarını söyledi.
İlbey, "İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklara 2 ayda 9 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Bu sezon kilit parke döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Ben makamda oturmasını seven bir başkan değilim. Oturmanın zamanı değil. Ulaş'ta yapılması gereken çok çalışmalar var. Almış olduğumuz olumlu tepkilerden de anlıyoruz ki vatandaşlar, yaptığımız çalışmalardan memnun. Bu memnuniyet de bizi her zaman daha iyi işler yapmaya teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.
Yıldırım Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:01 Kaynak: AA
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