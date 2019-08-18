Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta araç yangını
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Ulaş'ta araç yangını

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısından sonra ilçenin Yeşilyurt Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde gerçekleşti. L.Ö'ye ait park halindeki minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede ki müdahalesi ile araç söndürülse de kullanılmaz hale geldi. İlçe Belediye Başkanı Turan İlbey olay yerinde incelemede bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Yeşilyurt Mahallesi, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
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