Ulaş'ta asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık Toplantı salonunda Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığındaki toplantıda, ilçeyle ilgili genel asayiş denetimleri, uyulması gereken kurallar, kolluk kuvvetlerinin vatandaşlarla olan diyalogları ele alındı.
Kaymakam Akköz, kolluk kuvvetlerinin görevleri esnasında daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, emniyet ve jandarma personeli katıldı.