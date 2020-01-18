Ulaş'ta avlanma bölgeleri belirlendi - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında toplanan Av Komisyon Kurulu, 2020-2021 av dönemindeki avlanma bölgelerini belirledi.
Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ile avcılar katıldı.
Komisyon kararıyla Boğazköy genel avlak bölgesi olarak adlandırılan, ilçeye bağlı Baharözü, Yapalı, Karacalar ve Ekincioğlu köylerinin açık alanlarında av yapılması kararlaştırıldı.
Yaban keçilerinin barındığı Tecer Dağı ve civarında bulunan köylerin açık alanlarında ise avlanma yasağı getirildi.
Kaymakam Akköz, avcıların alınan kararlara uymasını istedi.