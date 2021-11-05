Ulaş'ta başarılı projelere imza atan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu öğretmenlerine, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" projelerinden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, okul adına düzenlenen teşekkür belgesini, makamında kabul ettiği okul müdürü Abdullah Yasin Zileli ve öğretmenlere taktim etti.

Sözen, burada yaptığı konuşmada, "Çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Bilhassa okul koridorlarında oluşturulan 'İngilizce Sokağı' projesini çok beğendim, örnek bir çalışma olmuş." diye konuştu.

Matematik, sosyal bilgiler ve Türkçe gibi dersler için de okul koridorunda sokak oluşturulabileceğini kaydeden Sözen, "Teneffüslerini eğitim sokaklarında geçiren öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri bu sokaklarda pekiştirme imkanı bulur." dedi.