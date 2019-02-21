Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Başarıya Giden Yolda Beni Takip Et" Projesi

Ulaş'ta "Başarıya Giden Yolda Beni Takip Et" Projesi

39 dakika önce

Ulaş Milli Eğitim Müdürlüğü okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla "Başarıya Giden Yolda Beni Takip Et" Projesi başlattı.

Ulaş'ta
Ulaş Milli Eğitim Müdürlüğü okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla "Başarıya Giden Yolda Beni Takip Et" Projesi başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede okumanın önemine dikkati çekmek için bir proje başlattıklarını söyledi.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Gül, "Başlattığımız proje kapsamında okuma alışkanlığını sürekli kılmak, okumayı engelleyici nedenleri ortadan kaldırmak, evlerde okuma zemini oluşturmak, velilere okuma zevkini tattırmak, çocuklarımıza örnek davranış sergilemeyi amaçladık." dedi.

İlçe yöneticilerinin ve öğretmenlerin projeye destek verdiklerini vurgulayan Gül, velilere gönderilen okumaya davet mektuplarına da olumlu yanıtlar geldiğini ifade etti.

Proje kapsamında ailesiyle her gün kitap okuyan Cumhuriyet Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Büşra Durmaz'a, Gül tarafından bisiklet hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:18 Kaynak: AA

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