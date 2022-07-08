İlçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Kaymakam Baş, "Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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