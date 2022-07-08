Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

08.07.2022 14:27
Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Kaymakam Selçuk Baş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, daire amirleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Kaymakam Baş, "Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nı kutlayan Baş, sağlık, huzur ve esenlik içerisinde bir bayram diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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