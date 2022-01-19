Baskil'de belediye ve İl Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Ekipler, ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kar temizleme çalışmalarına bizzat katılan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AA muhabirine, son 24 saattir ilçe ve köyler etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüklerini belirtti.

Trafikte aksamalara yol açmaması için ekiplerin özverili şekilde iş makineleriyle kar temizleme çalışmalarına başladığını dile getiren Akmurat, üstün gayretlerinden dolayı belediye personeli, İl Özel İdare ekipleri ve karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür ederek, çay ikram etti.