Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

İlçede dün başlayan kar, gece boyu etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreyi buldu. Ekipler, ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Mart ayında yağan karın bereket olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Turan İlbey, "Meteorolojinin uyarısıyla tedbirlerimizi aldık. İlçede vatandaşların mağdur olmamaları, günlük yaşamı kolaylaştırmak ve meydana gelebilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek amacıyla ana caddeler ve kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizleme çalışmalarına başladık." dedi.