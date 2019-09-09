Ulaş'ta bin 234 öğrenci dersbaşı yaptı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bin 234 öğrenci dersbaşı yaptı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Serhat Duman ile yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla ilçe merkezindeki Ulaş İlkokulu, Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Ulaş İmam Hatip Orta Okulu'nu ziyaret etti.

Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen kitap dağıtım töreninde konuşan Gül, ilçede eğitim gören tüm öğrencilere ders kitaplarının yanı sıra çalışma kitapları dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Gül, "Öğrencilerimizi sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil, aynı zamanda milli manevi değerlere sahip çıkan, vatanı ve bayrağını seven, soran, sorgulayan, düşünen, analiz ve sentez yapabilen bireyler olarak yetiştirmek için çalışacağız." dedi.

Ulaş'ta var olan eğitim kalitesini daha da arttırmak için çaba göstereceklerini vurgulayan Gül, velilerden de çalışmalara destek olmasını istedi.

Programa okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler ve veliler katıldı.