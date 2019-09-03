Ulaş'ta boş yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
4 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş yakıt tankeri aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş yakıt tankeri aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Tevfik Narin yönetimindeki 01 DEH 55 plakalı boş yakıt tankeri, Ulaş'tan Kangal istikametine seyir halindeyken Tecer köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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