Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta boş yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
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Ulaş'ta boş yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

4 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş yakıt tankeri aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ulaş'ta boş yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş yakıt tankeri aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Tevfik Narin yönetimindeki 01 DEH 55 plakalı boş yakıt tankeri, Ulaş'tan Kangal istikametine seyir halindeyken Tecer köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kangal, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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