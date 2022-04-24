Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor - Son Dakika
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Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

24.04.2022 11:04
Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri kış döneminde bozulan yolları asfalt dökerek onarıyor.

İlçede devam eden çalışmaları inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bahar aylarıyla hummalı çalışma başlattıklarını belirten İlbey, "Ana caddelerimizde kış mevsiminde asfalt yolların üzerinde çukurlar ve bozuk satıhlar oluşmuştu. Havaların ısınması, baharın gelmesiyle yolların bakım ve onarımını tamamlayarak asfalt yama çalışmalarına başladık." dedi.

İlbey, vatandaşlara yaşanılabilir bir Ulaş sunmak için çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

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Turan İlbey, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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