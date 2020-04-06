Ulaş'ta caddeler yıkandı - Son Dakika

Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddeler sabunlu suyla yıkandı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde koronavirüs tedbirlerini en üst düzeyde tuttuklarını söyledi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen İlbey, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada yayılan koronavirüs küresel bir sorun haline gelmiştir. İlgili bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olduğu Demokrasi Meydanı, Atatürk ve Cemal Tarlan caddelerinde kaldırım ve yolları sabunlu suyla yıkadık. İlçe halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu düşünceyle ilçe halkımızla birlikte tüm tedbirleri almanın gayreti içerisindeyiz."