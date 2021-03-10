Ulaş'ta cami imam hatibi Bilal Başer 2 bin paket un helvası dağıttı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, Miraç Kandili ve şehitler için 2 bin adet un helvası dağıttı.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhları için ve Miraç Kandili dolayısıyla hayırseverlerin destekleriyle vatandaşlara, kurum çalışanlarına, esnafa ve öğrencilere 2 bin adet paketlenmiş un helvası dağıttığını söyledi.

Mübarek gecede camide cemaatle şehitler için dua edeceklerini dile getiren Başer, "Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Kandilin milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini temenni ederim." diye konuştu.