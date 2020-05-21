Ulaş'ta cami imam hatibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer, vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı.

İlçede faaliyet gösteren ekmek fırınına giden Başer, birgün boyunca müşterilere satılacak ekmeklerin ücretini ödedi.

Daha sonra tezgaha geçen Başer, 1300 ekmeği müşterilere ücretsiz verdi.

Zor günleri aşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayan Başer, şunları söyledi:

"Bu duygularla hem ilçe halkımıza hizmet edebilmek amacıyla hem de geçmişlerimiz için ilçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınına giderek birgün boyunca müşterilerine satacakları ekmeklerin tamamının parasını ödedik, daha sonra tezgaha geçerek tüm müşterilere ücretsiz olarak ekmekleri poşetleyip servis yaptık. Bu durumla karşılaşan müşteriler ise hem şaşırdılar hem de böyle bir hizmete şahit oldukları için mutlu olduklarını söylediler."