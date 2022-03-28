Ulaş'ta çiftçilere "Etkin ve Verimli Sulama" eğitim semineri veriliyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilere yönelik "Etkin ve Verimli Sulama" eğitim semineri düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde ilçe merkezi ve köylerde çiftçilik yapanlara Halk Eğitimi Merkezi'nde seminer veriliyor.

Ziraat mühendisi Talip Candemirel tarafından verilen ve 5 gün sürecek seminere 18 çiftçi katılıyor.

Seminerde, katılımcılara bilinçli tarımsal sulama, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve modern sulama teknolojileri hakkında bilgiler verildi. Toprağın su alma hızı, bitkilerin su ihtiyacı, damla, yağmurlama ve basınçlı sulama sistemleri hakkında da çiftçiler bilgilendirildi.

Seminerin sonunda çiftçilere katılım belgesi verilecek.